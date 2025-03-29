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СМИ: депутат горсовета Уфы попал в аварию и не выжил

Mash: депутат горсовета Уфы попал в ДТП, спасти его не удалось
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Госавтоинспекция Башкортостана

Депутат горсовета Уфы вечером 28 марта попал в аварию, спасти его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, речь идет о Рустаме Мукаеве.

«‎Накануне вечером 36-летний мужчина за рулем «‎Лексуса» на 21-м километре Западного обхода влетел в грузовик «‎Хово», — говорится в сообщении.

Как уточняется, водителей обоих авто госпитализировали. Информацию об аварии и пострадавших также подтвердила Госавтоинспекция Башкортостана в официальном Telegram-канале.

Накануне в столице на Цветном бульваре произошло массовое ДТП и попало на видео. Как рассказали в ГУ МВД России по Москве, водитель не справился с управлением, после чего произошло опрокидывание и столкновение с тремя припаркованными машинами. Обстоятельства аварии устанавливаются, данных о пострадавших нет.

До этого в Нефтекамске 60-летняя местная жительница, выезжая из двора, перепутала педали и устроила ДТП. Инцидент произошел 28 марта во дворе одного из домов на Березовском шоссе.

Ранее в Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов.

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