В Москве на Цветном бульваре массовое ДТП попало на видео

На видео попало массовое ДТП на Цветном бульваре с четырьмя автомобилями

В Москве произошла массовая авария на Цветном бульваре. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

В ведомстве рассказали, что водитель не справился с управлением, после чего произошло опрокидывание и столкновение с тремя припаркованными машинами.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого в Нефтекамске 60-летняя местная жительница, выезжая из двора, перепутала педали и устроила ДТП.

Инцидент произошел 28 марта во дворе одного из домов на Березовском шоссе.

«Женщина за рулем Nissan Qashqai при движении задним ходом столкнулась с припаркованными «Ладой Калиной» и Hyundai Solaris. От удара последний задел Mitsubishi Lancer», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее в Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов.