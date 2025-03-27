В Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов

Седан влетел в толпу пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге

Седан влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Очевидцы говорят, что пострадали минимум четыре человека. Водитель сначала задел другую машину, а потом по инерции вылетел на тротуар, где шли люди. На месте скорая и полицейские», — говорится в сообщении канала.

До этого стало известно, что сербские полицейские задержали в Белграде мужчину, который въехал на автомобиле в толпу студентов и сторонников оппозиции, участвующих в акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля BMW, который сегодня сбил трех человек в районе Беле-Воды столицы Сербии, находился мужчина 1975 года рождения. Во время задержания он оказал сопротивление. Пострадавшие были доставлены в больницу, а правонарушитель — в полицейский участок.

По данным Управления Госавтоинспекции Свердловской области, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и последствия ДТП с участием пешеходов.

«По предварительным данным, на ул. Техническая в районе дома 9 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов. Автоинспекторы работают на месте инцидента, количество участников и пострадавших устанавливается», - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

Ранее в Казани BMW врезался в толпу пешеходов на островке безопасности.