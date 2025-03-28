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Россиянка перепутала педали, выезжая из двора, и протаранила шесть машин

В Нефтекамске пенсионерка случайно протаранила шесть машин и попала на видео

В Нефтекамске 60-летняя местная жительница, выезжая из двора, перепутала педали и устроила ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

Инцидент произошел во дворе одного из домов 28 марта на Березовском шоссе.

«Женщина за рулем Nissan Qashqai при движении задним ходом столкнулась с припаркованными «Ладой Калиной» и Hyundai Solaris. От удара последний задел Mitsubishi Lancer. Виновница, продолжив движение, задела другую Mitsubishi Lancer, которую, в свою очередь, отбросило на Kia Sportage, затем Kia уже отбросило на «ВАЗ» седьмой модели», — рассказали в ведомстве.

Никто в результате ДТП не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС составили на нарушительницу административный протокол по статье «Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены» КоАП РФ. Ей придется заплатить штраф.

Ранее в Ярославской области рельсовый автобус протаранил фуру.

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