На видео попали последствия наезда скорой помощи на остановку в Москве

На видео попали последствия ДТП со скорой помощью, влетевшей в человека в Москве

В Москве очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия с каретой скорой помощи, которая влетела в остановку с людьми. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.

Судя по видео, машина скорой помощи ехала с включенными мигалками. Транспорт влетел в остановку и разбил стекло. В результате ДТП пострадал один человек, который ожидал транспорт.

Авария произошла на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное 28 марта. Всего пострадали три человека. Двое из них находились в машине.

Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие. По данным СМИ, скорая помощь двигалась по встречной полосе.

До этого в Ленинградской области спешившая к пациенту скорая помощь попала в ДТП.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы. Также на записи видно, что автомобиль скорой помощи получил повреждения.

Ранее в Москве водитель предложил отпилить ноги петербурженке и попал на видео.