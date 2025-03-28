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Спешившая на вызов скорая вылетела с трассы в Ленобласти

В Ленобласти спешившая к пациенту скорая улетела в кювет

В Ленинградской области спешившая к пациенту скорая помощь попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Авария произошла на трассе «Сортавала» между поселками Суходолье и Громово. Водитель служебной «Газели» снес опору ЛЭП и съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы. Также на записи видно, что автомобиль скорой помощи получил повреждения.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пациента в автомобиле не было. В результате аварии пострадал фельдшер, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Хабаровске около десяти автомобилей скатились с горки и устроили массовое ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили скатываются вниз с возвышенности и врезаются друг в друга. Кроме того, на записи слышно, как кричит женщина.

Ранее нефтекамка перепутала педали и погналась за водителями задним ходом.

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