Названо число пострадавших в ДТП со скорой помощью в Москве

В ДТП со скорой помощью в Москве пострадали три человека, один был на остановке

В Москве в результате ДТП с машиной скорой помощи, которая протаранила остановку, пострадали три человека. Об этом пишет Life cо ссылкой на Shot.

«В результате аварии пострадали три человека. Двое из них ехали в машине, один — находился на остановке», — говорится в публикации.

Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие. Однако на опубликованных кадрах видно, что карета скорой помощи сильно протаранила остановку. Машина ехала по встречной полосе с включенными мигалками, уточняет РЕН ТВ.

ДТП произошло на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное.

До этого в Ленинградской области спешившая к пациенту скорая помощь попала в ДТП.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы. Также на записи видно, что автомобиль скорой помощи получил повреждения.

Ранее на видео попало, как большегруз опрокинулся на встречную полосу в Красноярске.