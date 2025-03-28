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В Москве скорая помощь влетела в остановку с людьми

В Москве машина скорой помощи врезалась в людей на остановке
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Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО»

В Москве машина скорой помощи врезалась в остановку на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

«В результате аварии пострадали три человека. Предварительно, водитель скорой не справился с управлением и влетел в остановку. Сейчас, помимо попавшей в аварию машины, на месте дежурят шесть бригад скорой помощи», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что машина вылетела на тротуар и нанесла серьезный ущерб остановке.

До этого в Ленинградской области спешившая к пациенту скорая помощь попала в ДТП.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы. Также на записи видно, что автомобиль скорой помощи получил повреждения.

Ранее нефтекамка перепутала педали и погналась за водителями задним ходом.

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