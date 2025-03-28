В Москве водитель предложил отпилить ноги петербурженке и попал на видео

В Москве водитель пригрозил отпиливаем ног петербурженке и попал на видео

В Москве водитель пригрозил петербурженке отпилить ей ноги, которые она высунула из окна машины. Об этом пишет Telegram-канал «Питерач».

«Предложил отпилить ноги во время поездки. Так он отреагировал на то, что она высунула ноги в окно», — говорится в публикации.

Видео произошедшего девушка опубликовала в соцсетях.

«Хочу просто снять красиво новые босоножки...но Питерский вайб не покидает и в Мск», — написала она.

До этого в Подмосковье женщина за рулем автомобиля получила плевок от мужчин с бородой за то, что просигналила им.

«19 марта девушка выезжала с парковки «Вкусно — и точка» рядом с Наро-Фоминском, когда на дорогу вышли трое мужчин и начали радостно друг друга приветствовать рядом с авто. Девушка посигналила, но вместо того, чтобы отойти, один из мужчин специально пошел наперекор», — говорится в публикации Baza.

Ранее в Подмосковье мужчина с бензопилой хотел отомстить жене, но заблудился.