Неуправляемые из-за гололеда автомобили попали на видео в Хабаровске

В Хабаровске около десяти автомобилей скатились с горки и устроили массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Паровоз из авто образовался в Гражданском переулке — при спуске к торговому центру Brosko Mall. Все они попали в скользкую ловушку и просто улетели вниз», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили скатываются вниз с возвышенности и врезаются друг в друга. Кроме того, на записи слышно, как кричит женщина.

По информации источника, авария произошла из-за гололеда. Кроме того, после инцидента на место ДТП приехала техника с песком.

До этого сообщалось, что на Сахалине дети забросали автобус заледеневшим снегом. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как подростки бросают в общественный транспорт лед. На записи из салона также видно, что в момент торможения женщина падает на пол, после чего к пострадавшей подбегают пассажиры.

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