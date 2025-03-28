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Нефтекамка перепутала педали и погналась за водителями задним ходом

В Башкирии пенсионерка перепутала педали и разметала машины на парковке

В Нефтекамске пенсионерка перепутала педали и протаранила шесть автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Она перепутала педали и ушатала 6 машин. 60-летняя женщина хотела припарковать автомобиль, но что-то пошло не так и машина рванула задним ходом. Один из водителей пытался отъехать — не успел», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый автомобиль едет и врезается в припаркованные машины. На записи также видно, что водитель черного легкового автомобиля пытается уехать, но пенсионерка задевает транспорт.

По информации источника, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Хабаровске около десяти автомобилей скатились с горки и устроили массовое ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили скатываются вниз с возвышенности и врезаются друг в друга. Кроме того, на записи слышно, как кричит женщина.

Ранее стало известно, зачем приморцы подожгли парковку во Владивостоке.

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