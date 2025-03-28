Водители сняли на видео последствия землетрясения в Бангкоке

В Таиланде водители сняли последствия сильного землетрясения. Кадры были опубликованы в сети.

На них видно, что в результате сильного толчка в Бангкоке упал небоскреб. Автор видео — водитель, который находился в своей машине на трассе в нескольких километрах. В результате падения над небоскребом поднялся столб пыли. Под завалами оказались более сорока человек.

До этого сообщалось, что в Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения магнитудой 7,7. Землетрясение началось в 13:30 по местному времени (09:30 мск). По данным агентства Associated Press, подземные толчки продолжались около 10 минут.

Посольство России выясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде.

«Мы выясняем ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде. В Бангкоке ощущались сильные толчки на территории посольства», — рассказал он агентству.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге.