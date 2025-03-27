Стало известно о состоянии пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге

Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге

В результате ДТП на ул. Технической в Екатеринбурге пострадали 5 человек, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал минздрава Свердловской области.

«По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести. Трое взрослых, пострадавших в результате ДТП, в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу.

Telegram-канал Ural Mash днем 27 марта сообщил, что седан влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге.

Водитель сначала задел другую машину, а потом по инерции вылетел на тротуар, где шли люди. На месте скорая и полицейские, сообщил канал.

До этого стало известно, что сербские полицейские задержали в Белграде мужчину, который въехал на автомобиле в толпу студентов и сторонников оппозиции, участвующих в акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля BMW, который сегодня сбил трех человек в районе Беле-Воды столицы Сербии, находился мужчина 1975 года рождения. Во время задержания он оказал сопротивление. Пострадавшие были доставлены в больницу, а правонарушитель — в полицейский участок.

Ранее в Казани BMW врезался в толпу пешеходов на островке безопасности.