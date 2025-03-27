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В России продают отечественный спорткар за 30 миллионов рублей

Спорткар Marussia B1 без пробега продают в России за 30 миллионов рублей
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Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве выставили на продажу очень редкий отечественный спорткар Marussia без пробега, сообщает «Авто.ру».

«Под основанным Николаем Фоменко брендом Marussia было собрано около четырех десятков прототипов и четыре серийных машины», — говорится в сообщении.

Бренд Marussia прекратил существование в 2014 году.

Экземпляр, выставленный на продажу, укомплектован 3,5-литровым V6 мощностью 300 л.с. и автоматической коробкой передач.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.

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