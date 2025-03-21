В России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега

В России продают десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега за 2,7 млн рублей

В России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan с минимальным пробегом. На одометре всего 5,3 тыс. километров. Об этом сообщает «Российская газета».

«Покупался у дилера и там же проходил регулярный инспекционный сервис. Автомобилем владел пожилой человек, всю жизнь проработавший водителем, от того такое состояние и обслуживание. Продается собственником по завещанию», — говорится в объявлении.

Автомобиль оснащен 1,4 -литровым двигателем TSI мощностью 150 л.с. Коробка — механическая. Привод — полный. Кроссовер продается за 2,7 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжён бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссёра Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолёт.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2105 без пробега за миллион рублей.