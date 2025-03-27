Стало известно, когда дилеры прекратят продавать автомобили с большими скидками

Российские дилеры могут прекратить продавать автомобили с большими скидками уже летом этого года, сообщает 1prime.ru со ссылкой на генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского. Сейчас, по его словам, можно сэкономить от 300 тыс. до 1 млн рублей при покупке некоторых машин.

«Это связано с тем, что количество автомобилей на складах существенно больше нормативных значений, которые должны быть в нормальной ситуации, и объем автомобилей, не проданных клиентам, нужно очень оперативно сокращать», — сказал Ольховский.

По словам гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, скидку в миллион рублей можно получить при покупке некоторых китайских машин в кредит или лизинг при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин.

Также, Ренат Тюктеев заявил, что на российском рынке в 2025 году точно продолжат свою работу девять китайских автобрендов.

«Портфель наиболее популярных брендов сохранится в 2025 году, это марки сегмента масс-брендов: Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Jaecoo, Belgee, Jetour, Solaris», — считает эксперт.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году цены на автомобили подскочат на 50%.