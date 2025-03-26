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Названы девять марок автомобилей из КНР, которые останутся на рынке РФ

«Авилон» перечислил девять автобрендов из КНР, которые останутся на рынке РФ
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Haval

На российском рынке в 2025 году точно продолжат свою работу девять китайских автобрендов. Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, среди марок — Haval и Chery.

«Портфель наиболее популярных брендов сохранится в 2025 году, это марки сегмента масс-брендов: Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Jaecoo, Belgee, Jetour, Solaris», — считает эксперт.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил агентству, что, скорее всего, на российском рынке удержат позиции крупные корпорации, имеющие долгосрочную стратегию развития в стране.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее были названы три самых популярных автомобиля с пробегом в России.

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