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В России в 2025 году цены на автомобили подскочат на 50%

РОАД: в 2025 году цены на машины в России вырастут на 50%
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Depositphotos

В России не исключают рост цен на автомобили на 50%. Об этом пишет «Общественная служба новостей» со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Дениса Мигаля.

По его словам, рост цен приведет к серьезным последствиям, в том числе понизит уровень спроса и сократит количество сделок.

Аналитики поясняют, что подорожание машин вызвано несколькими факторами — в частности, ростом цен на логистику и производство и перевозкой запчастей и комплектующих. Также ситуацию усложнило повышение утильсбора.

Издание отмечает, что с начала 2025 года цены уже подняли на 1,5-5% на целый ряд моделей, в том числе на Lada и машины китайских марок. Подорожание затронет и наиболее бюджетные автомобили, например, Changan Alsvin и Geely Emgrand.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что с начала 2025 года в России подорожали модели 12 автопроизводителей, это произошло за счет либо прямого увеличения цены, либо отказа от скидок. Рост цен продолжится и в ближайшие месяцы: автокомпании еще не вписали в ценники два этапа роста утильсбора, объясняют эксперты. Какие именно модели уже стали менее доступны для россиян — читайте в нашем материале.

Ранее стало известно, что тарифы по ОСАГО изменят с 27 января.

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