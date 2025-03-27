Стало известно, как пребывание в колонии Ефремова отразится на его пенсии

Актер Ефремов за годы в колонии потерял 6 тысяч рублей прибавки к будущей пенсии

За годы, проведенные в колонии, актер Михаил Ефремов потерял примерно 6 тыс. рублей прибавки к будущей пенсии, сообщает Aif.ru.

Юрист Давид Адамс в интервью с изданием отметил, что в колонии Ефремов мог получить всего 2–3 пенсионных балла из-за того, что его доходы сильно упали. До ДТП доход Ефремова составлял в среднем до 3 млн рублей ежемесячно, и за 4,5 года он бы накопил как минимум 40 пенсионных баллов.

Ефремов выйдет на пенсию в 2028 году по достижении 65 лет. Но если бы актер выходил на пенсию в 2025 году, то его 40 пенсионных баллов стоили бы 6424,2 рубля (один пенсионный балл увеличивает пенсию на 142,76 рубля в 2025 году).

В феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.