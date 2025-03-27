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«АвтоВАЗ» назвал обращение профсоюза о Renault к Путину фейком

«АвтоВАЗ»: обращение к Путину не пускать Renault в РФ является фейком
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РИА «Новости»

В сети появилось фото якобы выпуска газеты «Вести профсоюза» первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» от 28 марта. На фото — заметка с обращением к президенту РФ Владимиру Путину не пускать Renault обратно в Россию, сообщает «Российская газета». Выяснилось, что информация не соответствует действительности.

«Фотография сфальсифицирована», — сказала «РГ» заведующая информационным отделом ППО АО «АвтоВАЗ» АСМ РФ, главный редактор газеты «Вести профсоюза» Татьяна Чайкун.

Как заявил PR-директор «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, текст, который приведен на этой фотографии, был заменен, и этого текста никогда ни «АвтоВАЗ», ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании.

В конце февраля глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault в числе его акционеров.

«Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя «АвтоВАЗа», я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя», — приводит «Интерфакс» слова Соколова.

До этого исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает возвращения на российский рынок. Ряд производственных площадок компании прежде располагались в Москве.

«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — сказал он.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в столицу.

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