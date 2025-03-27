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Минтранс РФ и МВД обсуждают с КНР признание водительских прав для езды на легковых авто

Минтранс РФ обсуждает с КНР признание водительских прав для езды на легковушках
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Depositphotos

Минтранс РФ и МВД обсуждают с Китаем признание воительских прав для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минтранса.

«Совместно с МВД обсуждаем с нашими китайскими коллегами с точки зрения еще и признания водительских удостоверений для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях», — сказал заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» призвал Путина не пускать Renault обратно в Россию. Если французская автомобилестроительная корпорация Renault вернется в Россию на фоне потепления отношений с США, то это создаст угрозу для сотрудников «АвтоВАЗа», сократив количество рабочих мест. Об этом российский автопроизводитель заявил в обращении к президенту РФ Владимиру Путину и правительству, опубликованном в готовящемся к выпуску номере профсоюзной газеты.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал условие для возвращения Renault на завод.

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