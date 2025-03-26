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В Крыму госпитализировали еще одного пострадавшего в крупном ДТП

Минздрав: еще одного пострадавшего в ДТП в Крыму госпитализировали
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Кадр из видео/Telegram-канал «Новости Госавтоинспекции»

В Минздраве Крыма сообщили, что число госпитализированных пострадавших в крупном ДТП с рейсовым автобусом увеличилось до 23. Сообщение передает ТАСС.

«По состоянию на 26 марта в медицинских организациях Крыма получают стационарное лечение 23 пациента, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние двух пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное.

Уточняется, что один из пострадавших получал помощь амбулаторно, однако позднее был госпитализирован.

Авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины на трассе СимферопольЕвпатория произошла утром 24 марта около 7:30 мск. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек, шесть из них не выжили. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей. Водитель автобуса остался жив. Полиция установила, что в момент ДТП он был трезв. Суд арестовал водителя.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.

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