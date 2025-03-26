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Стало известно решение суда о виновнике ДТП с автобусом в Крыму

Суд решил арестовать на 2 месяца виновника ДТП в Крыму, где не выжили 6 человек
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Кадр из видео/Telegram-канал «Новости Госавтоинспекции»

Суд решил арестовать на два месяца водителя автобуса, который спровоцировал ДТП в Крыму, в котором шесть человек не выжили и десятки пострадали. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Прокуратура Симферопольского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя региона», — говорится в публикации.

Авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины на трассе СимферопольЕвпатория произошла утром 24 марта около 7:30 мск. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей.

Водитель автобуса остался жив. Полиция установила, что в момент ДТП он был трезв.

Управлявший пассажирским автобусом водитель задержан. Возбуждены уголовные дела по ч 3 ст. 238 и ч. 5 ст. 264 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

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