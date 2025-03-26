Михаилу Ефремову предложили работу на швейной фабрике

Гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил актеру Михаилу Ефремову работу. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Лукьянчиков объяснил, что является поклонником актера, поэтому хочет помочь ему. Он предложил ему должность коммерческого директора фабрики. Фирма готова предоставить актеру жилье в Иваново, питание, кабинет и служебный автомобиль. Также фабрика хочет привлечь Михаила к работе с детьми в театральном кружке.

«А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — заявил гендиректор фабрики.

Лукьянчиков уверил, что Ефремову необязательно жить в Иваново на постоянной основе. Артист может работать в Москве и периодически приезжать на фабрику.

Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. 24 марта актер должен получить и подписать решение суда о своем УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее Машков оценил перспективы Ефремова по возвращению к профессии актера.