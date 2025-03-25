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Названы 10 российских регионов, где покупают самые дорогие автомобили

«Автостат» назвал 10 регионов России, в которых покупают самые дорогие авто
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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

Самая высокая средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам продаж в январе и феврале 2025 года зафиксирована в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«На первом месте Москва. За два месяца тут продано почти 20 тысяч новых авто. Динамика (-20%) в два раза хуже, чем в среднем по стране. Зато средневзвешенная цена в полтора раза выше — 4,8 млн рублей», — написал Целиков.

В Санкт-Петербурге средневзвешенная цена автомобиля, проданного в январе-феврале, составила 3,7 млн рублей, в Московской области — 3,5 млн рублей, в Краснодарском крае — 3,1 млн рублей, в Свердловской области — 3 млн рублей, в Ростовской области — 2,9 млн рублей. Для Нижегородской области и Татарстана этот показатель составил 2,8 млн рублей. В Самарской области и Башкирии — 2,5 млн рублей и 2,4 млн рублей соответственно.

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