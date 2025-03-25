В России представили две новые версии Lada Niva Legend

Две новые версии Lada Niva Legend для тяжелого бездорожья представили в России

Компания «Промтех», которая является партнером «АвтоВАЗа», весной выпустит на рынок две новые версии Lada Niva Legend для тяжелого бездорожья, сообщает портал «Автоновости дня». Модификации назвали «Niva Тайга» и «Niva Тайга Профи».

Автомобиль «Niva Тайга» получил шины 205/75 R15 с развитыми грунтозацепами, решетку радиатора оригинального дизайна, с укрупненными сотами, рейлинги на крыше и подножки.

В конструкции используются усиленные пружины, амортизаторы, задний кардан и задний мост, установлены блокировки межколесных дифференциалов. Более крепкими сделаны передние лонжероны кузова.

В салоне — оригинальная ткань обивки сидений и более эргономичный рычаг коробки передач. Кнопка открывания багажника вынесена наружу.

Что касается еще более продвинутой «Niva Тайга Профи», то она получит электрическую лебедку, «экстремальные» колеса с развитым протектором и полноразмерное запасное колесо, закрепленное на кронштейне на задней двери.

Стоимость Lada Niva Legend в исполнении «Тайга» должна составить 1,55 млн рублей.

До этого «Промтех» представила доработанный фургон Lada Largus, который получил приставку Kub.

Отмечается, что у автомобиля есть грузовой отсек размером 4,9 куб. м. Салон до конца второго ряда такой же как у обычного Lada Largus за исключением задних боковых дверей. Форточек в них нет, поэтому второй кондиционер обязателен (его дефлекторы на потолке). Есть и дополнительная печка, она установлена на полу.

Автомобиль оснащен задней пневмоподвеской. Она применяется не для регулировки дорожного просвета, хотя на пустой машине высота кормы заметно меняется при изменении давления. Она нужна для исключения просадки под нагрузкой и мягкости хода.

Ранее были названы три недостатка самой дорогой версии Lada Niva Legend.