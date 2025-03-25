«Лучшее место для него – тюрьма»: певица Вика Цыганова отреагировала на освобождение Ефремова

Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале прокомментировала досрочное освобождение актера Михаила Ефремова из колонии.

«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет... Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работает ни закон, ни общественное мнение», — отметила Цыганова.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

На свободе ему нужно в месяц отмечаться в соответствующих органах. Кроме того, Ефремову запретили менять место жительства. В силе суд оставил запрет и на вождение автомобиля, за руль актер не сядет еще три года.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался, исповедовался и причащался в храме. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.