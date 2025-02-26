Стало известно, почему Михаилу Ефремову разрешили подать прошение об УДО

Одной из причин, по которой Михаилу Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы с здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Было внутреннее заседание в ИК. Ранее у актера были замечания по внешнему виду (больше не было, в ШИЗО не сидел), поэтому сотрудники думали, одобрить подачу прошения или нет. Одобрили, потому что отметка о нарушении была погашена еще до Нового года», — говорится в сообщении.

По информации источника, медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими. Также известно, что на заседании, которое пройдет в Алексеевском суде в Белгородской области 24 марта, актер будет присутствовать удаленно, по видеосвязи.

До этого сообщалось, что Михаил Ефремовподал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».

Актер переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. При этом Ефремов сообщил, что у него ухудшилось здоровье.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО.