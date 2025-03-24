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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 43

Минздрав Крыма: число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 43
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Кадр из видео/Telegram-канал «Новости Госавтоинспекции»

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с автобусом и грузовым автомобилем в Крыму выросло до 43. Об этом сообщает в своем Telegram-канале республиканский минздрав.

«В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинские организации были доставлены 37 человек, включая восьмерых несовершеннолетних.

24 марта в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии с автобусом в Крыму.

По предварительным данным, около 7:30 мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе СимферопольЕвпатория. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь. Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена. Водитель автобуса выжил и дает показания. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Ранее в Иркутске бездомный угнал машину, чтобы погреться.

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