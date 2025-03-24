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В Иркутске бездомный угнал машину, чтобы погреться

Бездомный из Иркутска угнал машину, чтобы погреться, и попался
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ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске бездомного мужчину задержали за угон автомобиля, сообщили в полиции Иркутской области.

Недавно в УМВД с заявлением о пропаже автомобиля Toyota Passo обратилась 26-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что оставила машину незапертой с работающим двигателем возле своего дома на улице Юрия Тена, а когда вернулась через несколько минут, авто на месте уже не было. В тот же день правоохранители нашли угнанный автомобиль, а подозреваемого обнаружили спящим на скамейке неподалеку.

Им оказался ранее судимый 46-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Судя по имеющимся повреждениям на кузове машины, угонщик успел попасть в ДТП. Бездомный признался, что воспользовался ситуацией, заметив на парковке незапертый автомобиль с запущенным двигателем, и решил погреться, а затем совершил неудачную поездку. Далеко уйти он не смог и уснул на ближайшей скамейке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об угоне, задержанный находится под арестом.

Ранее пассажирка, которую не заметил угонщик машины, залила его перцовкой и помогла задержать.

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