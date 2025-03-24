Первая реакция Михаила Ефремова на освобождение по УДО попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал SНОТ.

«Актер поблагодарил судью за вынесенное решение. На свободе ему будет необходимо раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, также ему запрещено менять место жительства», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у мужчины на лице легкая улыбка.

По данным источника, Михаил Ефремов выйдет на свободу 7 апреля. Сегодня актер должен получить и подписать решение суда о своем УДО.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Актер помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам Ефремова, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ранее сообщалось, что Ефремов сможет снова сесть за руль автомобиля через три года.