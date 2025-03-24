Ефремов сможет снова сесть за руль автомобиля через три года

Суд постановил лишить Ефремова прав на управление автомобилем на 3 года

Михаила Ефремова на три года отстранили от управления автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года», — сообщил паблик.

Прокурор не возражал против условно-досрочного освобождения актера Михаила Ефремова, отметив, что в случае освобождения он должен быть отстранен от управления автомобилем.

По информации источника, на судебном заседании стало известно, что актер нарушал дисциплину в колонии: пользовался смартфоном и покидал рабочее место, чтобы попить чаю.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым актеру Михаилу Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Ранее зэки попросили Ефремова «свистнуть» о решении суда по УДО.