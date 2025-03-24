Стало известно, в чем провинился Ефремов за время пребывания в колонии

На суде перечислили, в чем провинился Ефремов за время пребывания в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«9 поощрений и 3 нарушения. Он покидал рабочее место, чтобы попить чаю, также у него нашли смартфон, с которого артист звонил на волю. За это его на пять дней отправили в ШИЗО. Кроме того, Ефремов также постоянно нарушал дисциплину и требования к форме одежды», — приводит слова судьи канал.

В то же время представители колонии положительно охарактеризовали актера и напомнили, что в ИК-4 он активно занимался культурно-массовой деятельностью.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался, исповедовался и причащался в храме. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.