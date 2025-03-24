«Вседозволенность и пьянство»: Ефремов рассказал, что привело к тюремному сроку

Михаил Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному наказанию», — сказал Ефремов.

Ефремов также говорит, что все переосмыслил в колонии и у него произошла переоценка ценностей. Актёр признается, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.