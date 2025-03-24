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Названа причина пожара в Приморье, уничтожившего десятки машин

Mash: причиной пожара на автостоянке во Владивостоке был поджог
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Сергей Аверин/РИА Новости

Пожар на автостоянке во Владивостоке, при котором сгорели несколько десятков машин, произошел из-за поджога. Об этом сообщает Mash.

Как пишет Telegram-канал, до начала возгорания неизвестный мужчина подошел к одному автомобилю. Огонь с этого транспортного средства перекинулся на соседние.

По последним данным, в результате поджога сгорели 22 машины. Огонь распространился на площади в 150 кв. м, пожарные его уже потушили. Сейчас идут поиски поджигателя.

Возгорание на автостоянке в Приморье произошло в воскресенье, 23 марта, после 23:00. Изначально Mash утверждал, что огонь повредил как минимум 30 транспортных средств.

На прошлой неделе в Оренбургской области мужчину заподозрили в сожжении машины. По версии следствия, 20-летний местный житель решил угнать машину. Он попытался завести двигатель, но выехать со стоянки не смог. Чтобы его не поймали, подозреваемый решил сжечь транспортное средство.

Ранее Audi сгорела дотла и попала на видео в Петербурге.

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