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На МКАДе загорелся грузовик и попал на видео

В Москве на МКАДе на видео сняли горящий грузовик

В Москве на МКАДе загорелся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«93 км МКАД внешний», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что горит стоящий на обочине грузовик, при этом пламя охватило автомобиль не полностью: загорелась только передняя часть.

До этого сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Audi. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как возле припаркованных автомобилей горит черная легковая машина. На другой записи видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. Огонь тушили десять спасателей.

Кроме того, на Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково» столкнулись пять автомобилей. Травмы получили три человека. На кадрах видно, что на место ДТП прилетел медицинский вертолет. Повреждения получили несколько машин. Также на записи видно, что на место аварии прибыли экстренные службы.

Ранее приморец трогал школьницу в автобусе.

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