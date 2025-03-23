Audi сгорела дотла и попала на видео в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Ауди» сгорела дотла в Невском районе. Пламя задело и припаркованный рядом автомобиль. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как возле припаркованных автомобилей горит черная легковая машина. На другой записи видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. По информации источника, огонь тушили десять спасателей.

До этого сообщалось, что в массовом ДТП в Туле пострадали девять человек. В ведомстве уточнили, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате один из водителей оказался заблокирован в машине, его вытащили спасатели. Всего в ДТП пострадали пять взрослых и четверо детей трех, шести, 12 и 13 лет. Одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, остальных доставили в больницу.

Ранее в Башкирии медведи гуляли по проезжей части.