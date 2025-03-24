Крымский мост открыли для автомобилей

Проезд машин по Крымскому мосту возобновлен. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост об этом был опубликован в 1:12. Таким образом, движения автотранспорта по мосту не было примерно 20 минут.

Утром 23 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Крымом. По данным военного ведомства, вражеский дрон был сбит около 8:00. О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало.

Вечером в регионе объявляли тревогу в связи с опасностью воздушной атаки. В МЧС на этом фоне призвали местных жителей быть бдительными. Во время тревоги переправа продолжала работать в штатном режиме.

Ранее мужчина упал с Крымского моста.