В Москве мужчина упал с Крымского моста в реку

360.ru: мужчина упал с моста на Фрунзенской набережной в Москву-реку

В столице на Фрунзенской набережной мужчина упал в Москву-реку с Крымского моста. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что пострадавшего сумели вытащить из воды очевидцы ЧП. Они вызвали на место происшествия скорую помощь, мужчину госпитализировали.

В начале недели в Таганском районе столицы в Москву-реку провалился мужчина и начал тонуть. Его также удалось спасти благодаря неравнодушным прохожим, которые оперативно позвонили в экстренные службы. После прибытия на место происшествия спасателей пришлось использовать для вызволения мужчины штурмовую лестницу и веревку. Также на набережной на Перервинском плесе в Москву-реку недавно упал 72-летний рыбак — его спасли благодаря местной жительнице, которая увидела момент ЧП в окно.

Ранее пожарный 45 минут держал за руку мужчину, чтобы он не упал с 11-метрового моста.