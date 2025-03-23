В Крыму объявили воздушную тревогу

В Крыму объявлена тревога в связи с опасностью воздушной атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Воздушная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали быть бдительными.

Согласно последним данным информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, проезд по мосту открыт.

Утром в воскресенье, 23 марта, министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Крымом. По данным ведомства, вражеский дрон сбили около 8:00 мск. О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотника ВСУ произошел взрыв в многоэтажном доме.