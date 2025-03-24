Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост о приостановке движения был опубликован в 0:53.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Утром 23 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Крымом. По данным ведомства, вражеский дрон сбили около 8:00. О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало.

Вечером в регионе объявляли тревогу в связи с опасностью воздушной атаки. В МЧС на этом фоне призвали местных жителей быть бдительными. Во время тревоги переправа продолжала работать.

Ранее на Украине стали вновь угрожать взорвать Крымский мост.