На видео попало, как груженый лесовоз раздавил Toyota в Иркутской области

В Иркутской области груженый лесовоз упал на автомобиль Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Водитель авто чудом спасся, когда груженый лесовоз впечатал в землю его машину. <…> Многотонник ехал из Видима в Шумилово и медленно начал падать на бок. Водителю Toyota фантастически повезло — он успел выбежать из салона, внутри был только пассажир», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Toyota запечатлел инцидент. На кадрах видно, как по дороге едет груженый лесовоз, после чего он останавливается и падает на машину. При этом на другой камере видно, как водитель успевает выбежать из автомобиля.

Также очевидцы сняли последствия ДТП. На записи видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: кузов автомобиля полностью смят и разбито лобовое стекло и фары.

По информации источника, во время падения лесовоза в машине Toyota находился пассажир, который после выбрался из салона.

Ранее в Тверской области взорвалась «Газель».