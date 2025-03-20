Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как груженый лесовоз раздавил Toyota в Иркутской области

Mash: водитель авто чудом спасся, когда груженый лесовоз впечатал в землю машину

В Иркутской области груженый лесовоз упал на автомобиль Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Водитель авто чудом спасся, когда груженый лесовоз впечатал в землю его машину. <…> Многотонник ехал из Видима в Шумилово и медленно начал падать на бок. Водителю Toyota фантастически повезло — он успел выбежать из салона, внутри был только пассажир», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Toyota запечатлел инцидент. На кадрах видно, как по дороге едет груженый лесовоз, после чего он останавливается и падает на машину. При этом на другой камере видно, как водитель успевает выбежать из автомобиля.

Также очевидцы сняли последствия ДТП. На записи видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: кузов автомобиля полностью смят и разбито лобовое стекло и фары.

По информации источника, во время падения лесовоза в машине Toyota находился пассажир, который после выбрался из салона.

Ранее в Тверской области взорвалась «Газель».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами