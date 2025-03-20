На видео попало, как фермер из Северной Осетии посадил в «Волгу» двух коров и быка

В Северной Осетии на видео попало, как фермер посадил в «Волгу» коров и быка

В Северной Осетии мужчина посадил в автомобиль «Волга» коров и быка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Фермер из Северной Осетии упаковал в «Волгу» двух коров и быка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что в салоне автомобиля уже находятся коровы, но фермер пытается посадить еще одно животное. Мужчина держит его за хвост и толкает в машину. Далее на записи видно, что фермер придерживает рукой голову одной из коров и закрывает дверь «Волги».

До этого сообщалось, что в Иркутской области груженый лесовоз упал на автомобиль Toyota. На кадрах видно, как по дороге едет груженый лесовоз, после чего он останавливается и падает на машину. При этом на другой камере видно, как водитель успевает выбежать из автомобиля.

Также очевидцы сняли последствия ДТП. На записи видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: кузов автомобиля полностью смят и разбито лобовое стекло и фары.

Ранее в Приморье на 500 рублей оштрафовали водителя, который совершил намаз на дороге.