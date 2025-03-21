Водителя автобуса, совершившего намаз в центре Владивостока, уволили

Во Владивостоке уволили водителя автобуса за намаз на проезжей части

Водителя пассажирского автобуса, совершившего намаз на проезжей части в центре Владивостока, уволили. Об этом сообщает Telegam-канал Amur Mash.

«Замдиректора предприятия рассказал, что шофер у них больше не работает, и принес извинения за сотрудника», — сообщает канал.

Об инциденте стало известно 20 марта. Как сообщал Telegram-канал »ДПС Владивосток, Новости», в центре Владивостока автолюбительницу шокировал водитель автобуса №55, совершающий намаз прямо на проезжей части.

Позже стало известно, что водителя оштрафовали на 500 рублей за нарушение ПДД.

По информации источника, несколько пассажиров не стали дожидаться возвращения водителя, поэтому покинули автобус и пошли пешком. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с нарушителем и составили протокол.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

Ранее в Подмосковье мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение.