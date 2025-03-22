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В Туле столкнулись четыре автомобиля, есть жертвы

В Туле один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с четырьмя машинами
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МЧС России

В массовом ДТП в Туле пострадали девять человек. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате один из водителей оказался заблокирован в машине, его вытащили спасатели. Всего в ДТП пострадали пять взрослых и четверо детей трех, шести, 12 и 13 лет. Одна женщина погибла, остальных доставили в больницу.

Вечером 6 марта при столкновении автобусов в Белгородской области погибли шесть человек, трое получили травмы. Дорожная авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса — машина буквально протаранила ехавшее впереди транспортное средство.

Ранее на видео попал перевернувшийся с 35 россиянами автобус на Пхукете.

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