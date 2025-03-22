На видео попал перевернувшийся с 35 россиянами автобус на Пхукете

Появилось видео с места ДТП на Пхукете, где перевернулся автобус с 35 россиянами

Очевидцы сняли на видео автобус, который перевозил 35 российских туристов и перевернулся на трассе. Издание Life со ссылкой на SHOT сообщает, что авария произошла вечером 22 марта.

«Туристический автобус от компании Anex Tour развозил 35 россиян из аэропорта по отелям, на повороте Куан-Як водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел с дороги, повалил дерево и врезался в угол рядом стоящего здания», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в результате аварии пострадали четыре россиянина. У них легкие травмы, им уже оказали всю необходимую помощь.

Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

Ранее сообщалось, что россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за Марии Ковальчук, брошенной у обочины.