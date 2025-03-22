Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал перевернувшийся с 35 россиянами автобус на Пхукете

Появилось видео с места ДТП на Пхукете, где перевернулся автобус с 35 россиянами

Очевидцы сняли на видео автобус, который перевозил 35 российских туристов и перевернулся на трассе. Издание Life со ссылкой на SHOT сообщает, что авария произошла вечером 22 марта.

«Туристический автобус от компании Anex Tour развозил 35 россиян из аэропорта по отелям, на повороте Куан-Як водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел с дороги, повалил дерево и врезался в угол рядом стоящего здания», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в результате аварии пострадали четыре россиянина. У них легкие травмы, им уже оказали всю необходимую помощь.

Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

Ранее сообщалось, что россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за Марии Ковальчук, брошенной у обочины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами