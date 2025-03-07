Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры последствий смертельного ДТП в Белгородской области

SHOT опубликовал кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В сети появилось видео с места смертельного ДТП с участием автобусов. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что в результате столкновения микроавтобус получил сильные повреждения.

«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса — машина буквально протаранила ехавший впереди автобус», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы.

Об аварии в Белгородской области вечером 6 марта сообщали оперативные службы. По их данным, в результате произошедшего погибли шесть человек, трое получили травмы. Дорожная авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе.

5 марта в Приморском крае массовое ДТП полностью парализовало движение на трассе под Кипарисово. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что несколько легковых автомобилей оказались зажаты, при этом в результате столкновения повреждения получил автовоз: у транспорта оторвался бампер.

Ранее на видео попал вылет на встречку «КамАЗа» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами