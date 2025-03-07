Появились кадры последствий смертельного ДТП в Белгородской области

SHOT опубликовал кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области

В сети появилось видео с места смертельного ДТП с участием автобусов. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что в результате столкновения микроавтобус получил сильные повреждения.

«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса — машина буквально протаранила ехавший впереди автобус», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы.

Об аварии в Белгородской области вечером 6 марта сообщали оперативные службы. По их данным, в результате произошедшего погибли шесть человек, трое получили травмы. Дорожная авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе.

5 марта в Приморском крае массовое ДТП полностью парализовало движение на трассе под Кипарисово. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что несколько легковых автомобилей оказались зажаты, при этом в результате столкновения повреждения получил автовоз: у транспорта оторвался бампер.

Ранее на видео попал вылет на встречку «КамАЗа» в Москве.