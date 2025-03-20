Во Владивостоке водитель автобуса остановился на маршруте для молитвы

Во Владивостоке водитель автобуса совершил намаз прямо на проезжей части

Во Владивостоке водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить молитву. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток, Новости».

«В центре Владивостока автолюбительницу шокировал водитель автобуса №55, совершающий намаз прямо на проезжей части», — говорится в сообщении канала.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

В «Пассажиравтотранс» пообещали провести беседу с водителями автобусов.

Ранее в Подмосковье мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение.