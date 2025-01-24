В Петербурге водитель автобуса остановился ради молитвы

В Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. Об этом сообщает 78.ru. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» изданию рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

В «Пассажиравтотранс» пообещали провести беседу с водителями автобусов.

До этого в Челябинске водитель автобуса номер 22а пытался высадить пассажиров, но не хотел возвращать им деньги за проезд.

Во время поездки в автобусе сломались все валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Тогда водитель сказал челябинцам, чтобы они покинули транспортное средство и дождались следующего автобуса, но люди были с этим не согласны.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Череповце разбила палкой окно автобуса.