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Во Владивостоке оштрафовали водителя автобуса, который остановился на маршруте для молитвы

В Приморье на 500 рублей оштрафовали водителя, который совершил намаз на дороге
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Кадр из видео/Telegram-канал «ДПС Владивосток, Новости»

Во Владивостоке на 500 рублей оштрафовали водителя автобуса, который остановился на маршруте в центре города для молитвы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Ради молитвы 24-летний шофер тормознул машину на остановке возле главной площади и здания правительства Приморья. При этом нарушил правила – вышел на дорогу и создал помеху», — говорится в сообщении.

По информации источника, несколько пассажиров не стали дожидаться возвращения водителя, поэтому покинули автобус и пошли пешком. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с нарушителем и составили протокол.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

Ранее в Подмосковье мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение.

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